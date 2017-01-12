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Пацієнтів Мукачівського психоневрологічного інтернату тримали у підвалі за непослух

Пацієнтів Мукачівського психоневрологічного інтернату тримали у підвалі за непослух

Київ • УНН

 • 8587 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Закарпатті підопічних психоневрологічного інтернату тримали у підвалі за неналежну поведінку. Про це УНН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Моніторингова група з’ясувала, що осіб з психічними розладами відправляли до підвальної кімнати з металевою решіткою на дверях, там були виявлені 4 особи. Як розповіли підопічні під час приватного опитування, — це звичайна практика в інтернаті, коли за неналежну поведінку або за непослух їх відправляють до підвалу.

Крім того, персонал за розпорядженням лікаря-психіатра забороняє підопічним знаходитись у власних кімнатах або лягати на ліжка в денний час, тому цілими днями люди просто сидять чи ходять коридорами.

“Під час спілкування абсолютно всі підопічні інтернату скаржилися на те, що після сніданку їх виганяють на весь день в коридор або ж у зал дивитись телевізор, забороняють знаходитись в кімнатах або лежати на своїх ліжках. Адміністрація пояснила свої дії тим, що коли підопічні сплять вдень, то вночі заважають іншим”, — зазначила працівник Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Анастасія Клюга.

Моніторингова група з’ясувала, що у підсобному господарстві постійно проживають та працюють четверо підопічних інтернату, а до сільськогосподарських робіт залучаються навіть недієздатні особи, яким не рекомендована працетерапія.

Підопічні скаржились на погану їжу і на те, що змушені купувати продукти харчування за власні кошти. Також за свої гроші вони купують засоби особистої гігієни — туалетний папір та мило, при тому, що на складі ці засоби були в наявності.

Суттєві проблеми виявили і у наданні належної медичної допомоги підопічним та їхній реабілітації. Особливе занепокоєння викликає проблема, коли за наявності лікаря в установі впродовж багатьох років підопічним не змінюють і не корегують схеми лікування з урахуванням стану здоров’я. Деякі з них приймають одні й ті ж нейролептики по 10-13 років без зміни дозування.

Крім того, було виявлено що у зв’язку з хворобою згідно з наданою довідкою директор установи вже тривалий час не виконує свої функціональні обов’язки, весь час перебуває або на лікарняному, або у відпустці.

За результатами візиту будуть підготовлені акти реагування Уповноваженого з прав людини, які будуть направлені до Генеральної прокуратури України, Міністерства соціальної політики України та Закарпатської облдержадміністрації.

 

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