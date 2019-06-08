Патрульную полицию в Волынской области возглавил 27-летний старший лейтенант

"Это опытный офицер, который показал себя как настоящий профессионал на своем посту. Уверен, он справится с возложенными на него задачами руководителя. Перед ним стоит нелегкая задача: увеличить количество экипажей на улицах города и трассах, максимальное реагирование на все обращения и безопасность граждан, сплотить коллектив", - отметил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Как отметили в пресс-службе, Андрей Крутень начал свой путь полицейского патрульным в Ровно с самого начала создания там управления патрульной полиции. Позже был командиром роты, а впоследствии - был назначен на должность заместителя начальника управления.

Новоназначенный руководитель поблагодарил за доверие и рассказал о определенных приоритетных путях по развитию управления патрульной полиции в Волынской области: "Это будет касаться повышения организации деятельности управления. По обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, то наша работа будет плодотворной и мы каждый раз будем повышать наши результаты".

Напомним, после проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции.