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Після перевірок від службових обов’язків відсторонили 10 начальників відділів поліції

Після перевірок від службових обов’язків відсторонили 10 начальників відділів поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків. Про це повідомив заступник глави відомства Ігор Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

"За результатами цих перевірок призначені службові розслідування. Керівники на даний час відсторонені від виконання службових обов’язків. Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Знаходження працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом – власним чи службовим – в стані алкогольного сп’яніння, – безальтернативне звільнення з органів поліції", – зазначив Ігор Клименко.

Він також додав, що у разі виявлення порушення безпосередній керівник порушника буде відсторонений від займаної посади, а керівництво цього підрозділу – притягнене до дисциплінарної відповідальності. У разі відсутності належного реагування – до дисциплінарної відповідальності буде притягнуте керівництво обласної поліції.

При цьому в прес-службі додали, що перевірку у поліцейських підрозділах провели співробітники Управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції.

Нагадаємо, через смерть 5-річного хлопчика керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків.

Українські Національні Новини

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