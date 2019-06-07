Після перевірок від службових обов’язків відсторонили 10 начальників відділів поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків. Про це повідомив заступник глави відомства Ігор Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
"За результатами цих перевірок призначені службові розслідування. Керівники на даний час відсторонені від виконання службових обов’язків. Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Знаходження працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом – власним чи службовим – в стані алкогольного сп’яніння, – безальтернативне звільнення з органів поліції", – зазначив Ігор Клименко.
Він також додав, що у разі виявлення порушення безпосередній керівник порушника буде відсторонений від займаної посади, а керівництво цього підрозділу – притягнене до дисциплінарної відповідальності. У разі відсутності належного реагування – до дисциплінарної відповідальності буде притягнуте керівництво обласної поліції.
При цьому в прес-службі додали, що перевірку у поліцейських підрозділах провели співробітники Управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції.
Нагадаємо, через смерть 5-річного хлопчика керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків.