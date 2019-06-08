Патрульну поліцію у Волинській області очолив 27-річний старший лейтенант
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Колективу управління патрульної поліції у Волинській області представили нового керівника. Ним став 27-річний старший лейтенант поліції Андрій Крутень. Дотепер він працював заступником начальника управління – начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в Рівненській області, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Це досвідчений офіцер, який показав себе як справжній професіонал на своїй посаді. Впевнений, він впорається з покладеними на нього завданнями керівника. Перед ним стоїть нелегке завдання: збільшити кількість екіпажів на вулицях міста та трасах, забезпечити максимальне реагування на всі звернення та безпеку громадян, згуртувати колектив”, — зазначив заступник голови Національної поліції — керівник патрульної поліції Александр Фацевич.
Як відзначили у прес-службі, Андрій Крутень почав свій шлях поліцейського патрульним в Рівному з самого початку створення там управління патрульної поліції. Пізніше був командиром роти, а згодом — був призначений на посаду заступника начальника управління.
Новопризначений керівник подякував за довіру та розповів про визначені пріоритетні шляхи щодо розвитку управління патрульної поліції у Волинській області: “Це буде стосуватися підвищення організації діяльності управління. Щодо забезпечення громадського порядку й безпеки дорожнього руху, то наша робота буде плідною і ми щоразу будемо підвищувати наші результати”.
Нагадаємо, після перевірок від службових обов’язків відсторонили 10 начальників відділів поліції.