Патрульный получил травму головы в столкновении между активистами и полицией в Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во время акции "Национального корпуса" в Кременчуге Полтавской области произошло столкновение между активистами и сотрудниками полиции, в результате чего пострадал работник патрульной полиции. Об этом сообщила УНН пресс-офицер Кременчугской полиции Анна Васенко.
"Событие было сегодня утром. Общественная организация выразила свою позицию, что они будут противостоять против застройки вообще в центральной части города. Была мирная акция, о которой они говорили. Но во время этой акции произошла стычка между представителем общественной организации и работниками управления патрульной полиции. В результате чего работник патрульной полиции получил травмы, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины", - сказала пресс-офицер.
После этого, по словам А.Васенко, полицейские, согласно закону, применили меры принуждения.
"Один из участников был задержан, которым оказался местный несовершеннолетний. Вызвали его родителей, с ними пообщались", - рассказала она и добавила, что сейчас задержанного уже отпустили.
Пресс-офицер также отметила, что в течение суток, после изучения всех данных и видео прокуратура и полиция решат, открывать или не открывать уголовное производство.
Она добавила, что акция протеста в Кременчуге уже завершилась.
Напомним, неизвестные расписали забор и жгли шины у "дома Ставицкого" в столице.