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Патрульний отримав травму голови у сутичці між активістами та поліцією у Кременчуці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час акції "Національного корпусу" у Кременчуці Полтавської області виникла сутичка між активістами та співробітниками поліції, внаслідок чого постраждав працівник патрульної поліції. Про це повідомила УНН прес-офіцер Кременчуцької поліції Анна Васенко.

"Подія була сьогодні зранку. Громадська організація висловила свою позицію, що вони будуть протистояти проти забудови взагалі у центральній частині міста. Була мирна акція, про яку вони говорили. Але під час цієї акції сталася сутичка між представником громадської організації і працівниками управління патрульної поліції. У результаті чого працівник патрульної поліції отримав травми, це закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, синці та садна", - сказала прес-офіцер.

Після цього, за словами А.Васенко, поліцейські, відповідно до закону, застосували заходи примусу.

"Один із учасників був затриманий, яким виявився місцевий неповнолітній. Викликали його батьків, з ними поспілкувалися", - розповіла вона і додала, що наразі затриманого вже відпустили.

Прес-офіцер також зазначила, що протягом доби, після вивчення всіх даних та відеозаписів прокуратура та поліція вирішать, відкривати або не відкривати кримінальне провадження.

Вона додала, що акція протесту у Кременчуці вже завершилася.

Нагадаємо, невідомі розписали паркан і палили шини біля "будинку Ставицького" у столиці.

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