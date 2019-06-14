Патрульный в Одесской области избил дубинкой пассажира автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Одесской области патрульный полицейский избил дубинкой водителя, который нарушил правила дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
"Во время несения службы сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции Белгород-Днестровского отдела полиции остановили транспортное средство, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов дубинкой", - говорится в сообщении.
По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местный отдел полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. После окончания проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР. Действиям каждого участника конфликта будет дана соответствующая правовая оценка.
Напомним, в Днепропетровской области под стражей оказались патрульные полицейские, которые безосновательно задержали и избили гражданина.