Патрульний на Одещині побив кийком пасажира автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Одещині патрульний поліцейський побив кийком водія, який порушив правила дорожнього руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.
"Під час несення служби працівники екіпажу сектору реагування патрульної поліції Білгород-Дністровського відділу поліції зупинили транспортний засіб, водій якого порушив правила дорожнього руху. Між одним з правоохоронців та пасажиром авто виник конфлікт, під час якого поліцейський наніс чоловікові декілька ударів кийком", - йдеться у повідомленні.
З цього приводу громадянин звернувся до медичного закладу та місцевого відділу поліції.
Наразі обставини події встановлюються. Після закінчення перевірки матеріали службового розслідування будуть скеровані до ДБР. Діям кожного учасника конфлікту буде дано відповідну правову оцінку.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під вартою опинились патрульні поліцейські, які безпідставно затримали та побили громадянина.