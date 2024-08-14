Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

Вселенский Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы Президента Украины Владимира Зеленского относительно духовной независимости. Об этом сообщил Офис главы государства по итогам встречи украинской делегации с настоятелем Константинопольской православной церкви, передает УНН.

Детали

С Его Всесвятейшеством пообщались заместитель руководителя ОП Елена Ковальская и глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Также присутствовал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украинская делегация поблагодарила Варфоломея за поддержку нашего государства и отметила, что даже во время войны украинское общество углубляет религиозную свободу - даже несмотря на преступления оккупантов, которые разрушили более 630 культовых сооружений и убили десятки представителей духовенства.

Вселенский Патриарх заявил, что заботится о Православной церкви Украины, а также "поддерживает все, что направлено на добро для Украины", включая решения о духовной независимости, анонсированные Президентом Зеленским.

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