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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы по духовной независимости

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 02:21  •  3627 просмотра

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Вселенский Патриарх Варфоломей выразил поддержку инициативам Президента Зеленского относительно духовной независимости Украины. Во время встречи с украинской делегацией он заявил, что заботится о ПЦУ и поддерживает все, направленное на добро для Украины.

Вселенский Патриарх Варфоломей поддерживает инициативы Президента Украины Владимира Зеленского относительно духовной независимости. Об этом сообщил Офис главы государства по итогам встречи украинской делегации с настоятелем Константинопольской православной церкви, передает УНН.

Детали

С Его Всесвятейшеством пообщались заместитель руководителя ОП Елена Ковальская и глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Также присутствовал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Украинская делегация поблагодарила Варфоломея за поддержку нашего государства и отметила, что даже во время войны украинское общество углубляет религиозную свободу - даже несмотря на преступления оккупантов, которые разрушили более 630 культовых сооружений и убили десятки представителей духовенства.

Вселенский Патриарх заявил, что заботится о Православной церкви Украины, а также "поддерживает все, что направлено на добро для Украины", включая решения о духовной независимости, анонсированные Президентом Зеленским.

Суд повернув державі пам'ятку архітектури 'Покровська церква' на Харківщині20 июля 2024, 22:19 • 17331 просмотр

Лилия Подоляк

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