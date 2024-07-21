Киев • УНН
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры и вернул в государственную собственность памятник 'Покровская церковь'. Церковь была незаконно оформлена в собственность религиозной общины, хотя не подлежала приватизации.
Памятник в 1993 году был передан религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ в пользование, однако ответчики без надлежащих правовых оснований оформили право собственности на этот памятник.
Вместе с тем, памятник архитектуры национального значения «Покровская церковь» внесена в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, поэтому не могла быть отчуждена в любую другую собственность.
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