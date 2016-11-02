ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатило государству более 72 млн грн за сверхнормативные выбросы - ГПУ

"2 ноября 2016 года ПАО" Арселор Миттал Кривой Рог "уплатило государству 72699119 грн убытков, причиненных в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения", - отмечается в сообщении.

В ГПУ также напомнили, что Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Днепропетровской области в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области о взыскании с предприятия указанных убытков.