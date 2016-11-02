ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило державі понад 72 млн грн за наднормові викиди - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило державі 72,7 млн грн збитків, завданих внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передає УНН.
"2 листопада 2016 року ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" сплатило державі 72 699 119 грн збитків, завданих внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без отримання відповідного дозволу", - зазначається у повідомленні.
У ГПУ також нагадали, що Дніпропетровський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області, про стягнення з підприємства вказаних збитків.