Прядь волос Бетховена продадут на аукционе

По словам директора отдела книг и рукописей аукционного дома, срезать локоны композитора попросил австрийский пианист Антон Хальм для того, чтобы подарить их своей супруге.



Бетховен, который работал с Хальмом над одной из своих пьес, отказать соавтору не смог. Как пояснил Саймон Магуайер, пряди волос известных людей в те времена нередко становились предметом коллекций и даже передавались по наследству.

Подлинность лота, стартовая цена которого - 12-15 тысяч фунтов стерлингов, подтверждена Александром Уилоком Тайером - автором основательной биографии Бетховена. Торги назначены на вторник.



Как сообщал УНН, Картину Моне продали за рекордные 110 млн долларов