Пасмо волосся Бетховена продадуть на аукціоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Sotheby's виставив на торги пасмо волосся Людвіга ван Бетховена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.
За словами директора відділу книг і рукописів аукціонного будинку, зрізати локони композитора попросив австрійський піаніст Антон Хальміх для того, щоб подарувати їх своїй дружині.
Бетховен, який працював з Хальміх над однією зі своїх п'єс, відмовити співавтору не зміг. Як пояснив Саймон Магуайер, пасма волосся відомих людей в ті часи нерідко ставали предметом колекцій і навіть передавалися у спадок.
Справжність лота, стартова ціна якого - 12-15 тисяч фунтів стерлінгів, підтверджена Олександром Вілок Тайера - автором ґрунтовної біографії Бетховена. Торги призначені на вівторок.
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