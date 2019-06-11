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Пасмо волосся Бетховена продадуть на аукціоні

Пасмо волосся Бетховена продадуть на аукціоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Sotheby's виставив на торги пасмо волосся Людвіга ван Бетховена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.

За словами директора відділу книг і рукописів аукціонного будинку, зрізати локони композитора попросив австрійський піаніст Антон Хальміх для того, щоб подарувати їх своїй дружині.

Бетховен, який працював з Хальміх над однією зі своїх п'єс, відмовити співавтору не зміг. Як пояснив Саймон Магуайер, пасма волосся відомих людей в ті часи нерідко ставали предметом колекцій і навіть передавалися у спадок.

Справжність лота, стартова ціна якого - 12-15 тисяч фунтів стерлінгів, підтверджена Олександром Вілок Тайера - автором ґрунтовної біографії Бетховена. Торги призначені на вівторок.

Як повідомляв УНН, Картину Моне продали за рекордні 110 млн доларів

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