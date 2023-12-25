Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ
Киев • УНН
Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит россию с двухдневным визитом, сообщило в понедельник NEWS.am, пишет УНН.
Детали
Как указано, Пашинян отбыл с двухдневным рабочим визитом в рф.
Как сообщили изданию в офисе премьер-министра, Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, а 26 декабря - в неофициальном саммите СНГ.
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Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ
Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию.
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