Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор
Киев • УНН
Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность. Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.
Армения и Азербайджан намерены урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на основывается на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в совместном заявлении армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает УНН.
В качестве жеста доброй воли Республика Армения выражает поддержку поданной Азербайджанской Республикой заявки на проведение 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата ("COP29") и снимает свою кандидатуру. Республика Армения и Азербайджанская Республика выражают надежду, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат заявку, поданную Азербайджанской Республикой,
Детали
Также Азербайджан поддерживает кандидатуру Армении в члены Бюро Восточноевропейской группы государств СОР.
Азербайджанская сторона отметила, что увольняет 32 армянских военнослужащих, а армянская - двух азербайджанских военнослужащих.
Оба государства договорились работать над реализацией дополнительных мер по укреплению доверия, которые будут реализованы в ближайшем будущем, и призвать международное сообщество поддержать их усилия.
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Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор
Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность. Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.
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