Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор

Армения и Азербайджан намерены урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на основывается на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в совместном заявлении армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает УНН.

В качестве жеста доброй воли Республика Армения выражает поддержку поданной Азербайджанской Республикой заявки на проведение 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата ("COP29") и снимает свою кандидатуру. Республика Армения и Азербайджанская Республика выражают надежду, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат заявку, поданную Азербайджанской Республикой, - говорится в заявлении.

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Также Азербайджан поддерживает кандидатуру Армении в члены Бюро Восточноевропейской группы государств СОР.

Азербайджанская сторона отметила, что увольняет 32 армянских военнослужащих, а армянская - двух азербайджанских военнослужащих.

Оба государства договорились работать над реализацией дополнительных мер по укреплению доверия, которые будут реализованы в ближайшем будущем, и призвать международное сообщество поддержать их усилия.

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