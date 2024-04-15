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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПАСЕ срочно обратится к США с призывом оказать военную помощь Украине - нардеп

ПАСЕ срочно обратится к США с призывом оказать военную помощь Украине - нардеп

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 17:52  •  8530 просмотра

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Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил срочно обратиться к США с призывом предоставить военную и другую помощь Украине.

Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение обратиться к США с призывом оказать помощь Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает УНН.

"ПАСЕ срочно обратится к США с призывом предоставить военную и другую помощь Украине! Юридический комитет ПАСЕ сегодня принял такое решение", - сообщил Гончаренко.

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Нардеп отметил важность заявления.

"Любое давление может помочь. Сейчас важная неделя для нас и понимание того, поможет ли нам США", - резюмировал Гончаренко.

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