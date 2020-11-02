Пассажиропоток на границе Украины с Беларусью упал на 15%

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток на границе Украины с Беларусью, на фоне того, как эта страна сообщила о закрытии границ для иностранцев, уменьшился в среднем на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.