Пасажиропотік на кордоні України з Білоруссю впав на 15%

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У порівняні з минулими вихідними пасажиропотік на кордоні України з Білоруссю, на тлі того, як ця країна повідомила про закриття кордонів для іноземців, зменшився в середньому на 15%. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.