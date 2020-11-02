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Пасажиропотік на кордоні України з Білоруссю впав на 15%

Пасажиропотік на кордоні України з Білоруссю впав на 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У порівняні з минулими вихідними пасажиропотік на кордоні України з Білоруссю, на тлі того, як ця країна повідомила про закриття кордонів для іноземців, зменшився в середньому на 15%. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

“Станом на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску. Впродовж зазначеного періоду в пунктах пропуску відмічається зменшення кількості подорожуючих осіб, які мають бажання потрапити на територію суміжної Білорусі. У порівнянні з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%”, — повідомили прикордонники.

Така картина спостерігається навіть в пунктах пропуску, де зазвичай рух є найінтенсивнішим. А саме у “Нових Яриловичах” (Чернігівщина), у “Виступовичах” (Житомирщина) та “Домановому” (Волинь).

Повідомляється, що пропускні операції співробітники ДПСУ наразі здійснюють в штатному режимі. Прикордонники забезпечують належне функціонування пунктів пропуску, ритмічність пропускних операцій та безпеку громадян, які перетинають державний кордон.

Однак, починаючи з 29 жовтня, суміжна сторона обмежила пропуск іноземних громадян на територію Республіки Білорусь, аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів з недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.

Прикордонники впродовж доби в середньому оформлюють в пункті пропуску “Нові Яриловичі” понад 1700 осіб та близько 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску “Виступовичі” — близько 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску “Доманове” — понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні.

Додамо, протягом минулих вихідних білоруською стороною не пропущено та повернуто на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.

Зазначимо, що Білорусь повідомила про закриття кордонів для іноземців з 1 листопада.

Нагадаємо, що з 29 жовтня Білорусь обмежила в’їзд для громадян України, Польщі та Литви “через коронавірус”.

Причиною таких дій став наказ білоруського лідера Лукашенка, який при цьому зауважував, що потрібно “не робити з нього залізну завісу”.

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