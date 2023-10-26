Пассажиры такси попросили водителя общаться на украинском, тот высадил их. Языковой омбудсмен отреагировал на конфликт

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 15009 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 85567 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 50070 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 73107 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 210404 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 73791 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 123145 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167650 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155562 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155546 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 90160 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 94004 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 88976 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 132525 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 59139 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 85532 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 133930 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 210366 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 269466 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 320931 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 5162 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14088 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 60125 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56121 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54574 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Пассажиры такси попросили водителя общаться на украинском, тот высадил их. Языковой омбудсмен отреагировал на конфликт

Киев • УНН

 • 115723 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Водитель такси, который выгнал пассажирок после требования предоставлять услуги на государственном языке, будет привлечен к ответственности. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, пишет УНН

Пассажиры такси попросили водителя общаться на украинском, тот высадил их. Языковой омбудсмен отреагировал на конфликт

Цитата

“Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности”, - написал Креминь в Facebook.

Детали

В Киеве водитель такси выгнал пассажирок из авто после того, как они требовали от таксиста общаться на украинском. 

Тарас Креминь отметил, что мужчине не удастся избежать наказания. По словам Уполномоченного, водитель такси, который отказался обслуживать пассажирок на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык.

“Кодексом Украины об административных правонарушениях непосредственным нарушителям языкового Закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 3400-5100 грн”, - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Креминь призывает телеканалы прекратить практику украинско-русского двуязычия в эфирах

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04