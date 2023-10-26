Пассажиры такси попросили водителя общаться на украинском, тот высадил их. Языковой омбудсмен отреагировал на конфликт

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“Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности”, - написал Креминь в Facebook.

Детали

В Киеве водитель такси выгнал пассажирок из авто после того, как они требовали от таксиста общаться на украинском.

Тарас Креминь отметил, что мужчине не удастся избежать наказания. По словам Уполномоченного, водитель такси, который отказался обслуживать пассажирок на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык.

“Кодексом Украины об административных правонарушениях непосредственным нарушителям языкового Закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 3400-5100 грн”, - подчеркнул он.

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