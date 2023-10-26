Пасажири таксі попросили водія спілкуватися українською, той висадив їх. Мовний омбудсмен відреагував на конфлікт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Водій таксі, який вигнав пасажирок після вимоги надавати послуги державною мовою, буде притягнений до відповідальності. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише УНН.
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“Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності”, - написав Кремінь у Facebook.
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У Києві водій таксі вигнав пасажирок з авто після того, як вони вимагали від таксиста спілкуватися українською.
Тарас Кремінь наголосив на тому, що чоловікові не вдасться уникнути покарання. За словами Уповноваженого, водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирок державною мовою, порушив статтю 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна мова.
“Кодексом України про адміністративні правопорушення безпосереднім порушникам мовного Закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн”, - підкреслив він.
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