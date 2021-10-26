Пассажир и водитель одесской маршрутки подрались из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Карантинные ограничения стали причиной утренней драки, которая произошла 26 октября на одной из остановок в районе одесских Черемушек.
Как сообщают очевидцы, драке предшествовало замечание одного из пассажиров водителю по поводу того, что тот был без маски. Водитель отказался, началась словесная перепалка. В итоге мужчины оказались на улице и началась драка. Пока мужчины дрались, пассажиры снимали происходящее на видео, которе потом и выложили в телеграмм-каналах и соцсетях. Драка закончилась приездом полиции.
Отметим, что с прошлой недели, когда Одесская область оказалась в “красной” эпидемиологической зоне, местные полицейские проводят рейды, целью которых, в частности, является контроль соблюдения карантинных мер в общественном транспорте.
Напомним, что одесская мэрия проанонсировала появление на текущей неделе в городе вакцинобуса — специального автобуса, где медики будут вакцинировать всех желающих от коронавируса.