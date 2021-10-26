Пасажир та водій одеської маршрутки влаштували штовханину через карантин

Як повідомляють очевидці, бійці передувало зауваження одного з пасажирів водію щодо того, що той був без маски. Водій відмовився, почалася словесна суперечка. У результаті чоловіки опинилися на вулиці та почалася бійка. Поки чоловіки билися, пасажири знімали те, що відбувається на відео, яке потім і виклали в телеграм-каналах та соцмережах. Бійка закінчилася приїздом поліції.

Зазначимо, що з минулого тижня, коли Одеська область опинилася в “червоній” епідеміологічній зоні, місцеві поліцейські проводять рейди, метою яких, зокрема, є контроль за дотриманням карантинних заходів у громадському транспорті.

Нагадаємо, що одеська мерія проанонсувала появу цього тижня в місті вакцинобусу — спеціального автобуса, де медики вакцинуватимуть усіх охочих від коронавірусу.