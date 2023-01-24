ПАСЕ признала, что российская военная агрессия началась в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов", которой фактически признала, что начало российской агрессии состоялось в 2014 году, а не в 2022. Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.
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“Только что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную в частности вопросу российской вооруженной агрессии против Украины”, — говорится в сообщении.
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Кравчук сообщила, что "удалось внести важнейшую правку в резолюцию, приняв которую ПАСЕ фактически признала, что российская вооруженная агрессия началась еще в феврале 2014 года".
В то же время, докладчик Петра Байр и комитет по вопросам равенства выступили против этого, желая оставить нечеткую формулировку о "возвращении войны на наш континент в 2022 году".
“Отстаивая внесение поправки, в своем обращении к залу четко подчеркнула, что war of aggression началась задолго до 2022 года. Признание этого - это чрезвычайно важно. Как результат - принята правка 47 голосами “за””, — добавила Кравчук.
Дополнение
23 января в ПАСЕ стартовала зимняя сессия, в четверг проведут дебаты по юридическим и связанным с правами человека аспектам российской агрессии против Украины.