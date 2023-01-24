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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ПАСЕ признала, что российская военная агрессия началась в 2014 году

Киев • УНН

 • 1038555 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов", которой фактически признала, что начало российской агрессии состоялось в 2014 году, а не в 2022. Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

ПАСЕ признала, что российская военная агрессия началась в 2014 году

Цитата

“Только что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную в частности вопросу российской вооруженной агрессии против Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Кравчук сообщила, что "удалось внести важнейшую правку в резолюцию, приняв которую ПАСЕ фактически признала, что российская вооруженная агрессия началась еще в феврале 2014 года".

В то же время, докладчик Петра Байр и комитет по вопросам равенства выступили против этого, желая оставить нечеткую формулировку о "возвращении войны на наш континент в 2022 году".

“Отстаивая внесение поправки, в своем обращении к залу четко подчеркнула, что war of aggression началась задолго до 2022 года. Признание этого - это чрезвычайно важно. Как результат - принята правка 47 голосами “за””, — добавила Кравчук.

Дополнение

23 января в ПАСЕ стартовала зимняя сессия, в четверг проведут дебаты по юридическим и связанным с правами человека аспектам российской агрессии против Украины.

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