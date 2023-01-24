ПАРЄ визнала, що російська військова агресія почалася у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Сексуальне насильство у часи конфліктів", якою фактично визнала, що початок російської агресії відбувся у 2014 році, а не в 2022. Про це повідомила народна депутатка та голова Комітету з питань культури, науки, освіти та медіа у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.
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“Щойно Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Сексуальне насильство у часи конфліктів", присвячену зокрема питанню російській збройній агресії проти України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Кравчук повідомила, що "вдалося внести надважливу правку до резолюції, прийнявши яку ПАРЄ фактично визнала, що російська збройна агресія розпочалася ще у лютому 2014 року".
Водночас, доповідачка Петра Байр та комітет з питань рівності виступили проти цього, бажаючи залишити нечітке формулювання щодо "повернення війни до нашого континенту у 2022 році".
“Відстоюючи внесення правки, у своєму зверненні до залу чітко наголосила на тому, що war of aggression розпочалася задовго до 2022 року. Визнання цього - це надзвичайно важливо. Як результат - прийнята правка 47 голосами “за””, — додала Кравчук.
Доповнення
23 січня у ПАРЄ стартувала зимова сесія, у четвер проведуть дебати щодо юридичних та пов’язанихз правами людини аспектів російської агресії проти України.