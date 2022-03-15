ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы Кроме того, там призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства, передает УНН со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.
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"Россия уходит из Совета Европы по маршруту российского корабля! Только что ПАСЕ проголосовала решение, в котором парламентарии четко заявили, что Российская Федерация больше не может оставаться членом Совета Европы. Голосов 216 за, 0 против! Завтра процедурой займется Комитет министров СЕ.
Женский дипломатический батальон работает", - говорится в сообщении.
Детали
В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости действий с принципами организации.
Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.
ПАСЕ изначально планировала отклонить все поправки по созданию бесполетной зоны, предоставление Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшихся в организации после исключения России "рассмотреть возможность увеличения помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".