ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы

Цитата

"Россия уходит из Совета Европы по маршруту российского корабля! Только что ПАСЕ проголосовала решение, в котором парламентарии четко заявили, что Российская Федерация больше не может оставаться членом Совета Европы. Голосов 216 за, 0 против! Завтра процедурой займется Комитет министров СЕ.

Женский дипломатический батальон работает", - говорится в сообщении.

Детали

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости действий с принципами организации.

Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

ПАСЕ изначально планировала отклонить все поправки по созданию бесполетной зоны, предоставление Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшихся в организации после исключения России "рассмотреть возможность увеличения помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".