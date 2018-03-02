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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55873 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66302 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 69300 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104997 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Парубий предложил Молдове и Грузии выработать общую стратегию борьбы в информационной войне

Парубий предложил Молдове и Грузии выработать общую стратегию борьбы в информационной войне

Киев  •  УНН

 • 10518 просмотра

КИШИНЕВ - КИЕВ. 2 марта. УНН. Информационное влияние РФ – ключевая стратегия Кремля. Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Кишиневе во время межпарламентского форума, передает корреспондент УНН.

"Среди них (глобальных угроз - ред.) информационная война, которая в стратегии Путина отыгрывает, наверняка, ключевую и основную роль. Очень важно, чтобы мы (Украина, Молдова, Грузия - ред.) имели возможность совместно вырабатывать общую стратегию и тактику", - сказал Парубий.

Притом он подчеркнул, что Украина Молдова и Грузия должны искать совместные решения для обеспечения стабильности.

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Напомним, первая межпарламентская конференция “Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности” проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.

В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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