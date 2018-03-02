Парубий предложил Молдове и Грузии выработать общую стратегию борьбы в информационной войне

"Среди них (глобальных угроз - ред.) информационная война, которая в стратегии Путина отыгрывает, наверняка, ключевую и основную роль. Очень важно, чтобы мы (Украина, Молдова, Грузия - ред.) имели возможность совместно вырабатывать общую стратегию и тактику", - сказал Парубий.

Притом он подчеркнул, что Украина Молдова и Грузия должны искать совместные решения для обеспечения стабильности.

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Напомним, первая межпарламентская конференция “Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности” проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.

В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.