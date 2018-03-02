Парубій запропонував Молдові та Грузії виробити спільну стратегію боротьби в інформаційній війні
Київ • УНН
КИШИНІВ - КИЇВ. 2 березня. УНН. Інформаційний вплив РФ - ключова стратегія Кремля. Про це сказав спікер Верховної Ради України Андрій Парубій в Кишиневі під час міжпарламентського форуму, передає кореспондент УНН.
"Серед них (глобальних загроз - ред.) інформаційна війна, яка в стратегії Путіна відіграє, напевно, ключову і основну роль. Дуже важливо, щоб ми (Україна, Молдова, Грузія - ред.) мали можливість спільно виробляти загальну стратегію і тактику" , - сказав Парубій.
Притому він підкреслив, що Україна Молдова і Грузія повинні шукати спільні рішення для забезпечення стабільності.