Парубий и Волкер обсудили российскую агрессию

“Решительные заявления и отмене встречи Президента Америки Д.Трамп с Путиным, пока не будут отпущены украинские моряки и корабли, стали важным сигналом для мировой поддержки Украины”, — подчеркнул Парубий.

По словам Председателя парламента, позиция США относительно невозможности никаких переговоров, пока не будут возвращены украинские моряки, — это позиция, которая сконсолидировала все мировое сообщество. Он отметил, что сейчас “Украина делает все возможное для освобождения украинских моряков, Украинский воинов, оказавшихся в плену Российской Федерации”.

“Мы рассчитываем на дальнейшую твердую поддержку США, чтобы наши ребята поскорее вернулись к своим семьям на родину. Это задача номер один”, — добавил Парубий и отметил важность подготовки украинских вооруженных сил к новым агрессивным действиям РФ.

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Председатель Парламента отметил важность того, что европейские государства присоединились к позиции США: “Верю, что мы совместными усилия заставим вернуть украинских моряков домой”.

Председатель Верховной Рады, комментируя введение военного положения в отдельных областях Украины, подчеркнул, что такое решение было важным для осуществления координации между гражданскими администрациями и военными. “Это очень важно. Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы”, — подчеркнул он.

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В свою очередь, Курт Волкер отметил, что для США является абсолютно понятным и прозрачным тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконна.

“Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконным было блокирования и захвата кораблей и моряков”. Он сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, отметив, что вчера в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно — это была военная агрессия.

Напомним, в Киев во вторник, 18 декабря, прибыл с визитом Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

После этого, Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с Куртом Волкером. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.