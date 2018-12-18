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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парубий и Волкер обсудили российскую агрессию

Киев • УНН

 • 9227 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во вторник, 18 декабря, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел встречу со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Андрей Парубий поблагодарил К.Волкер и Соединенным Штатам Америки за решительную поддержку Украины после очередного акта агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР Украины.

Парубий и Волкер обсудили российскую агрессию

“Решительные заявления и отмене встречи Президента Америки Д.Трамп с Путиным, пока не будут отпущены украинские моряки и корабли, стали важным сигналом для мировой поддержки Украины”, — подчеркнул Парубий.

По словам Председателя парламента, позиция США относительно невозможности никаких переговоров, пока не будут возвращены украинские моряки, — это позиция, которая сконсолидировала все мировое сообщество. Он отметил, что сейчас “Украина делает все возможное для освобождения украинских моряков, Украинский воинов, оказавшихся в плену Российской Федерации”.

“Мы рассчитываем на дальнейшую твердую поддержку США, чтобы наши ребята поскорее вернулись к своим семьям на родину. Это задача номер один”, — добавил Парубий и отметил важность подготовки украинских вооруженных сил к новым агрессивным действиям РФ.

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Председатель Парламента отметил важность того, что европейские государства присоединились к позиции США: “Верю, что мы совместными усилия заставим вернуть украинских моряков домой”.

Председатель Верховной Рады, комментируя введение военного положения в отдельных областях Украины, подчеркнул, что такое решение было важным для осуществления координации между гражданскими администрациями и военными. “Это очень важно. Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы”, — подчеркнул он.

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В свою очередь, Курт Волкер отметил, что для США является абсолютно понятным и прозрачным тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконна.

“Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконным было блокирования и захвата кораблей и моряков”. Он сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, отметив, что вчера в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно — это была военная агрессия.

Напомним, в Киев во вторник, 18 декабря, прибыл с визитом Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

После этого, Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с Куртом Волкером. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

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