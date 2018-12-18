Парубій та Волкер обговорили російську агресію

“Рішучі заяви і скасування зустрічі Президента Америки Д.Трампа з Путіним, поки не будуть відпущені українські моряки і кораблі, стали важливим сигналом для світової підтримки України”, — наголосив Парубій.

За словами Голови Парламенту, позиція США щодо неможливості жодних переговорів, поки не будуть повернуті українські моряки, — це позиція, яка сконсолідувала усю світову спільноту. Він зазначив, що зараз “Україна робить усе можливе для звільнення українських моряків, українських воїнів, які опинились у полоні Російської Федерації”.

“Ми розраховуємо на подальшу тверду підтримку США, щоб наші хлопці чимшвидше повернулись до своїх сімей на Батьківщину. Це завдання номер один”, — додав А.Парубій і наголосив на важливості підготовки українських збройних сил до нових агресивних дій РФ.

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Голова Парламенту наголосив на важливості того, що європейські держави долучились до позиції США: “Вірю, що ми спільними зусилля змусимо повернути українських моряків додому”.

Голова Верховної Ради, коментуючи введення воєнного стану в окремих областях України, підкреслив, що таке рішення було важливим для здійснення координації між громадянськими адміністраціями і військовими. “Це дуже важливо. Ми не знаємо про те, коли і як можуть відбутися провокації, тому маємо бути готові до них у повній мірі. Якщо не буде прямої агресії, питання не буде знову підніматися, оскільки необхідно провести вибори”, — наголосив він.

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Своєю чергою, Курт Волкер зазначив, що для США є абсолютно зрозумілим і прозорим той факт, що атака на українські морські кораблі була повністю незаконна.

“Це була незаконна претензія на морські територіальні води. Незаконним було блокування і захоплення кораблів та моряків”. Він повідомив, що на цей факт була відповідна реакція багатьох країн, зауваживши, що вчора у Брюсселі під час зустрічей з представництвом ЄС і НАТО було наголошено, що Росія діяла незаконно — це була військова агресія.

Нагадаємо, до Києва у вівторок, 18 грудня, прибув з візитом Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Після цього, Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з Куртом Волкером. Сторони обговорили питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та АР Крим.

Як повідомляв УНН, за словами Волкера, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.