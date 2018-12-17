США підтверджують повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні з Україною

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сполучені Штати можуть підтвердити заяви про те, що РФ нарощує військові сили на кордоні з Україною. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.