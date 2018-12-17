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США подтверждают сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной

Киев • УНН

 • 10174 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Соединенные Штаты могут подтвердить заявления о том, что РФ наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом во время онлайн брифинге в Брюсселе заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент.

США подтверждают сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной

"Да. Это все правда", - сказал Волкер, отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты подтвердить недавние слова Президента Петра Порошенко о наращивании Россией военного присутствия у украинской границы.

"Это не то, что произошло за последнюю неделю или две. Это то, что произошло за последние годы", - добавил он.

По словам Волкера, Россия вторглась в Украину, захватила Крым, оккупирует Донбасс, но и в России она наращивает значительный военный потенциал, так же, как она делает это в Крыму.

"Так что он (военный потенциал - ред.) намного больше, чем был до начала конфликта. Это все так", - сказал спецпредставитель.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал посетить Москву в этом месяце, но отменил свои планы из-за событий на Керчи.

Ранее Волкер рассказал, как Запад может сдержать агрессию России против Украины на море. Он заявил, что многонациональное присутствие в Черном море или портах Украины повысит видимость действий России в регионе.

До этого, Волкер сообщил, что ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

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