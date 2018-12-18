Регіональна безпека та ситуація на морях: про що Волкер говорив із Полтораком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. Сторони обговорили питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та АР Крим, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Повідомляється, що під час зустрічі міністр оборони розповів про актуальні моменти поточного стану подій. Зокрема, Полторак поінформував про заходи, які проводяться Збройними Силами та усіма державними органами України на виконання Закону України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Зокрема, Полторак повідомив, що станом на 18 грудня більша частина запланованих заходів під час дії правового режиму воєнного стану у визначених областях України виконана. До 26 грудня сплановано виконати усі заходи, що ефективно вплине на боєготовність та спроможності ЗС України.
Сторони обговорили важливі напрямки двостороннього співробітництва між Україною та США. Полторак наголосив на необхідності продовження та посилення тиску на дії агресора.
Міністр оборони також висловив сподівання щодо подальшої підтримки з боку США у звільненні українських військовослужбовців, які незаконно утримуються у російській в’язниці, а також боротьбі за територіальну цілісність України.
Як повідомляв УНН, за словами Волкера, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.