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Региональная безопасность и ситуация на морях: о чем Волкер говорил с Полтораком

Киев • УНН

 • 8241 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию в Азовском и Черном морях, а также динамику милитаризации Россией оккупированных территорий Донбасса и АР Крым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Региональная безопасность и ситуация на морях: о чем Волкер говорил с Полтораком

Сообщается, что во время встречи министр обороны рассказал о актуальных моментах текущего состояния дел. В частности, Полторак проинформировал о мерах, проводимых Вооруженными Силами и всеми государственными органами Украины во исполнение Закона Украины "О введении военного положения в Украине".

В частности, Полторак сообщил, что по состоянию на 18 декабря большая часть запланированных мероприятий во время действия правового режима военного положения в определенных областях Украины выполнена. До 26 декабря спланировано выполнить все мероприятия, что эффективно повлияет на боеготовность и возможности ВС Украины.

Стороны обсудили важные направления двустороннего сотрудничества между Украиной и США. Полторак отметил необходимость продолжения и усиления давления на действия агрессора.

Министр обороны также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США в освобождении украинских военнослужащих, которые незаконно содержатся в российской тюрьме, а также борьбе за территориальную целостность Украины.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, ЕС может ввести дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива в ближайшие месяцы.

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