Волкер приїхав в Україну

"Відмінно повернутися в Київ!" - написав Волкер у Twitter.

Так, у прес-службі зазначили, що у вівторок відбудеться зустріч Волкера з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

Зазначимо, напередодні Волкер перебував у Брюсселі, де мав зустріч з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе та Послом України при НАТО Вадимом Пристайко.

Як повідомляв УНН, за словами Волкера, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.

Great to be back in Kyiv! pic.twitter.com/uRUM4fEHuY

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 грудня 2018 р.