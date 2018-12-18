Волкер приїхав в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. До Києва у вівторок, 18 грудня, прибув з візитом спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Про це йдеться в повідомленні прес-служби апарату Верховної Ради, передає УНН.
"Відмінно повернутися в Київ!" - написав Волкер у Twitter.
Так, у прес-службі зазначили, що у вівторок відбудеться зустріч Волкера з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.
Зазначимо, напередодні Волкер перебував у Брюсселі, де мав зустріч з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе та Послом України при НАТО Вадимом Пристайко.
Як повідомляв УНН, за словами Волкера, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.
Great to be back in Kyiv! pic.twitter.com/uRUM4fEHuY— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 грудня 2018 р.