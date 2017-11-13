Парубий рассказал, когда ВР рассмотрит вопрос о разрыве дипотношений с РФ

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правка к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая касается дипломатических отношений с РФ, будет рассматриваться на пленароному заседании Верховной Рады, в случае удачного прохождения проекта через профильный комитет, в четверг. Об этом во время брифинга сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.

"Закон о реинтеграции. Комитет еще не дал своего заключения. Есть надежда, что в среду на заседании комитет сможет завершить работу над этим законом. Тогда мы будем идти по привычной практике, я предложу его включить в повестку дня и соответственно в тот же день его рассмотреть. Там более 600 поправок, но комитет их сформировал в четыре отдельных блока и председатель комитета убеждает меня, что рассмотрение будет недолгим, что реальных поправок будет не 600, а несколько десятков поправок. Это дает оптимизм и основания полагать, что в четверг, в случае решение комитета, принять положительное решение", - сказал А.Парубий.

Также он отметил, что неоднократно высказывал позицию по поводу дипломатических отношений и по поводу визового режима с РФ. "В частности, относительно визового режима, должны быть внедрены визы для представителей и граждан РФ. И это особенно актуально и важно после того, как мы получили безвиз с ЕС. А на вопрос, кто по этому поводу принимает решение, могу ответить: конечно Кабмин и МИД относительно виз", - добавил А.Парубий.

"И эта правка, которая касается дипломатических отношений, она из тех поправок, которые внесены на комитет, на Верховную Раду, и уже в четверг, если мы будем рассматривать соответственно ВР уже примет свое решение по поводу этой поправки", - подытожил глава ВР.

Напомним, в Раде еще собираются голоса за закон о реинтеграции Донбасса.

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