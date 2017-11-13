Парубій розповів, коли ВР розгляне питання про розрив дипвідносин з РФ

"Закон про реінтеграцію. Комітет ще не дав свого висновку. Є сподівання, що в середу на своєму засіданні комітет зможе завершити роботу над цим законом. Тоді ми будемо йти за звичною практикою, я запропоную його включити в порядок денний і відповідно в той самий день його розглянути. Там більше 600 правок, але комітет їх сформував в чотири окремих блоки і голова комітету переконує мене, що розгляд буде недовгим, що реальних правок буде не 600, а кілька десятків правок. Це дає оптимізм і підстави думати, що в четвер, у випадку рішення комітету, прийняти позитивне рішення", - сказав А.Парубій.

Також він зазначив, що неодноразово висловлював позицію з приводу дипломатичних відносин і з приводу візового режиму з РФ. "Зокрема, щодо візового режиму, що мають бути впроваджені візи для представників і громадян РФ. І це особливо актуальним і важливим є після того, коли ми отримали безвіз з ЄС. А на запитання, хто з цього приводу приймає рішення, можу відповісти: звичайно, Кабмін і МЗС стосовно віз", - додав А.Парубій.

"І ця правка, яка стосується дипломатичних відносин, вона є поміж тих правок, які внесені на комітет, на Верховну Раду, і вже в четвер, якщо ми будемо розглядати, відповідно ВР вже прийме своє рішення з приводу цієї правки", - підсумував голова ВР.

Нагадаємо, у Раді ще збираються голоси за закон про реінтеграцію Донбасу.