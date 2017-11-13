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У Раді ще збираються голоси за закон про реінтеграцію Донбасу

У Раді ще збираються голоси за закон про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Верховній Раді ще ведеться робота для знаходження достатньої кількості голосів за законопроект щодо реінтеграції Донбасу у другому читанні і в цілому. Про це у понеділок журналістам заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник, передає УНН.

"Зараз будуть тривати консультації з цього приводу (стосовно закону щодо реінтеграції Донбасу - ред.). Є представники "Самопомочі", очікуємо представників "Єврооптимістів"... Ведеться робота, щоб нам знайти 226 депутатских голосів у другому читанні. Тому що ми не можемо дозволити будь-яких помилок в частині голосування та визнання РФ агресором. Будь-яке нерезультативне голосування або відправлення повторно на друге читання, чи якесь відхилення буде сприйнято російською пропагандою як поразка України... Тому ми з певним стриманим оптимізмом мусимо і можемо говорити про те, що у нас є бачення, яким чином ми вийдемо на результативне голосування. Фактично консенсусом представників фракції із самого початку була коаліція "Європейська Україна", тобто ми очікуємо інші голоси", - заявив І.Вінник.

Також він зазначив, що правок у законі менше не стане.

"Ми опрацювали все з комітетом з початку, погодили загальне бачення модальності, які вектори ми приймаємо, які не приймаємо. Після цього ми провели консультації з авторами правок, які представляли відповідні фракції, і зараз ми виходимо на текст. Менше їх фізично не стане, в кількості менше також не стане. Ці 700 аркушів збережуться", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, І.Вінник заявив, що правка про розрив дипвідносин з РФ не вносилася і є формальною пропозицією.

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