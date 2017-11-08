Вінник: правка про розрив дипвідносин з РФ не вносилася - це формальна пропозиція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пропозиція щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією є формальною і у вигляді поправки до закону про реінтеграцію Донбасу не вносилася. Про це в кулуарах парламенту журналістам заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Винник, передає кореспондент УНН.
"Це моя ініціатива, якою я пропоную почати дії в зв'язку з визнанням Російської Федерації країною-агресором з посиланням на норми міжнародного права. Це коли одна країна визнає іншу країною-агресором, фактично почала війну, то в таких умовах добросусідські відносини і дипломатичні реалізовуватися безпосередньо не можуть. Формально такої поправки до законопроекту немає, оскільки я вважаю, що це не може бути нормою закону. Це очевидна річ, яку має зробити Міністерство закордонних справ", - резюмував І.Віннік.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада України вже наступного тижня може прийняти рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією і це нібито буде додатково внесено в закон про реінтеграцію Донбасу, який парламент має розглянути у другому читанні 16 листопада.
За даними видання, поправку в закон про реінтеграцію Донбасу вніс депутат від БПП Іван Винник.