Вінник: правка про розрив дипвідносин з РФ не вносилася - це формальна пропозиція

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пропозиція щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією є формальною і у вигляді поправки до закону про реінтеграцію Донбасу не вносилася. Про це в кулуарах парламенту журналістам заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Винник, передає кореспондент УНН.

"Це моя ініціатива, якою я пропоную почати дії в зв'язку з визнанням Російської Федерації країною-агресором з посиланням на норми міжнародного права. Це коли одна країна визнає іншу країною-агресором, фактично почала війну, то в таких умовах добросусідські відносини і дипломатичні реалізовуватися безпосередньо не можуть. Формально такої поправки до законопроекту немає, оскільки я вважаю, що це не може бути нормою закону. Це очевидна річ, яку має зробити Міністерство закордонних справ", - резюмував І.Віннік.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада України вже наступного тижня може прийняти рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією і це нібито буде додатково внесено в закон про реінтеграцію Донбасу, який парламент має розглянути у другому читанні 16 листопада.

За даними видання, поправку в закон про реінтеграцію Донбасу вніс депутат від БПП Іван Винник.

Українські Національні Новини

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