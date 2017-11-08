Винник: правка о разрыве дипотношений с РФ не вносилось - это формальное предложение

"Это моя инициатива, которой я предлагаю предпринять действия в связи с признанием Российской Федерации страной-агрессором со ссылкой на нормы международного права. Это когда одна страна признает другую страной-агрессором, фактически начала войну, то в таких условиях добрососедские отношения и дипломатические реализовываться напрямую не могут. Формально такой правки к законопроекту нет, так как я считаю, что это не может быть нормой закона. Это очевидная вещь, которую должно сделать Министерство иностранных дел", - резюмировал И.Винник.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и этот якобы будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.

По данным издания, поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от БПП Иван Винник.