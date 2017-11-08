Винник: правка о разрыве дипотношений с РФ не вносилось - это формальное предложение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Предложение относительно разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией является формальным и в виде правки в закон о реинтеграции Донбасса не вносилось. Об этом в кулуарах парламента журналистам заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Это моя инициатива, которой я предлагаю предпринять действия в связи с признанием Российской Федерации страной-агрессором со ссылкой на нормы международного права. Это когда одна страна признает другую страной-агрессором, фактически начала войну, то в таких условиях добрососедские отношения и дипломатические реализовываться напрямую не могут. Формально такой правки к законопроекту нет, так как я считаю, что это не может быть нормой закона. Это очевидная вещь, которую должно сделать Министерство иностранных дел", - резюмировал И.Винник.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и этот якобы будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.
По данным издания, поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от БПП Иван Винник.