Винник: правка о разрыве дипотношений с РФ не вносилось - это формальное предложение

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 6051 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67499 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134470 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109055 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111368 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109162 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Предложение относительно разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией является формальным и в виде правки в закон о реинтеграции Донбасса не вносилось. Об этом в кулуарах парламента журналистам заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Это моя инициатива, которой я предлагаю предпринять действия в связи с признанием Российской Федерации страной-агрессором со ссылкой на нормы международного права. Это когда одна страна признает другую страной-агрессором, фактически начала войну, то в таких условиях добрососедские отношения и дипломатические реализовываться напрямую не могут. Формально такой правки к законопроекту нет, так как я считаю, что это не может быть нормой закона. Это очевидная вещь, которую должно сделать Министерство иностранных дел", - резюмировал И.Винник.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией и этот якобы будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.

По данным издания, поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от БПП Иван Винник.

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