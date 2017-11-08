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Рада проголосує за розрив дипвідносин з Росією в рамках "реінтеграції Донбасу" - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна рада України вже на наступному тижні може прийняти рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією. Цей пункт буде додатково внесено в закон "про реінтеграцію Донбасу", який парламент має розглянути у другому читанні 16 листопада, передає УНН з посиланням на "Комерсант".

За даними видання, поправку в закон про реінтеграцію Донбасу вніс депутат від правлячого "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Іван Вінник.

"У законі про реінтеграцію Донбасу, який у другому читанні має розглядати Рада, Росія буде визнана країною-агресором - сподіваюся, голоси під це наберуться. І зберігати після цього дипвідносини - це вже буде злочином з боку українського МЗС. Ці відносини і так вже фактично розірвані. Послів немає, в посольствах працюють дипломати не першого рангу. Нам необхідно зафіксувати цей розрив на законодавчому рівні", - пояснив свої мотиви сам автор поправки І.Вінник.

Повідомляють, що поправка, яку вніс депутат Винник може стати неприємною новиною для Курта Волкера напередодні його переговорів з помічником російського президента Владиславом Сурковим, які повинні пройти 13 листопада в Белграді. На той час про наміри Ради внести поправку Винника в закон про реінтеграцію вже буде офіційно оголошено, а 8 листопада її повинен розглянути профільний комітет Ради з питань національної безпеки і оборони, через який проходить закон.

Більшість співрозмовників видання в Раді переконані: поправка Вінника в результаті буде схвалена.

"Не уявляю собі іншого варіанту. Парламентарі не можуть не підтримати розрив відносин з країною, визнаної агресором. Сьогодні це своєрідний тест на виживання в українській політиці," - розповів виданню депутат від "Народного фронту".

Нагадаємо, до парламентського комітету з нацбезпеки надійшло понад 2 тисячі поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Українські Національні Новини

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