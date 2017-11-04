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До законопроекту про реінтеграцію Донбасу подано понад 2 тис. поправок - Луценко

До законопроекту про реінтеграцію Донбасу подано понад 2 тис. поправок - Луценко

Київ • УНН

 • 11589 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сьогоднішній день до парламентського комітету з нацбезпеки надійшло понад 2 тисячі поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це заявила народний депутат від Блоку Петра Порошенка, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила в ефірі телеканалу "Інтер", передає УНН.

"На сьогоднішній день в комітет з питань національної безпеки, який очолює Сергій Пашинський, надійшло понад 2 тис. поправок до цього закону", - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій очікує, що Рада в листопаді прийме законопроект про реінтеграцію Донбасу

За її словами, законопроект може бути винесений на голосування через один пленарний тиждень.

"На 6 листопада вже заявлений комітет, де будуть ці правки розглядатися... Продовження розгляду цього законопроекту і продовження роботи над поправками, напевно, буде і 8 листопада. Я думаю, що на кінець другого пленарного тижня (13-19 листопада - ред.) він буде винесений в зал, якщо встигнуть народні депутати", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, 6 жовтня Рада прийняла за основу президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

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