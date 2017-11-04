До законопроекту про реінтеграцію Донбасу подано понад 2 тис. поправок - Луценко

"На сьогоднішній день в комітет з питань національної безпеки, який очолює Сергій Пашинський, надійшло понад 2 тис. поправок до цього закону", - сказала вона.

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За її словами, законопроект може бути винесений на голосування через один пленарний тиждень.

"На 6 листопада вже заявлений комітет, де будуть ці правки розглядатися... Продовження розгляду цього законопроекту і продовження роботи над поправками, напевно, буде і 8 листопада. Я думаю, що на кінець другого пленарного тижня (13-19 листопада - ред.) він буде винесений в зал, якщо встигнуть народні депутати", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, 6 жовтня Рада прийняла за основу президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.