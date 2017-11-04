К законопроекту о реинтеграции Донбасса подано более 2 тыс. правок - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодняшний день в парламентський комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила в эфире телеканала "Интер", передает УНН.
"На сегодняшний день в комитет по национальной безопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более 2 тыс. поправок в этот закон", - сказала она.
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По её словам, законопроект может быть вынесен на голосование через одну пленарную неделю.
"На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться... Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Я думаю, что на конец второй пленарной недели (13-19 ноября - ред.) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", - сообщила она.
Как сообщал УНН, 6 октября Рада приняла за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.