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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 99675 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102909 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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К законопроекту о реинтеграции Донбасса подано более 2 тыс. правок - Луценко

К законопроекту о реинтеграции Донбасса подано более 2 тыс. правок - Луценко

Киев  •  УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодняшний день в парламентський комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила в эфире телеканала "Интер", передает УНН.

"На сегодняшний день в комитет по национальной безопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более 2 тыс. поправок в этот закон", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий ожидает, что Рада в ноябре примет законопроект о реинтеграции Донбасса

По её словам, законопроект может быть вынесен на голосование через одну пленарную неделю.

"На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться... Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Я думаю, что на конец второй пленарной недели (13-19 ноября - ред.) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", - сообщила она.

Как сообщал УНН, 6 октября Рада приняла за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

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