К законопроекту о реинтеграции Донбасса подано более 2 тыс. правок - Луценко

"На сегодняшний день в комитет по национальной безопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более 2 тыс. поправок в этот закон", - сказала она.

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По её словам, законопроект может быть вынесен на голосование через одну пленарную неделю.

"На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться... Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Я думаю, что на конец второй пленарной недели (13-19 ноября - ред.) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", - сообщила она.

Как сообщал УНН, 6 октября Рада приняла за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.