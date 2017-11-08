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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54578 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122504 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105157 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107829 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106507 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102420 просмотра

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Рада проголосует за разрыв дипотношений с Россией в рамках "реинтеграции Донбасса" - СМИ

Рада проголосует за разрыв дипотношений с Россией в рамках "реинтеграции Донбасса" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 35252 просмотра

КИЕВ. 8 листопада. УНН. Верховная рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Этот пункт будет дополнительно внесен в закон “о реинтеграции Донбасса”, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября, передает УНН со ссылкой на “Комерсант”.

По данным издания, поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего “Блока Петра Порошенко” (БПП) Иван Винник.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне“,— объяснил свои мотивы сам автор поправки И.Винник.

Сообщают, что поправка, которую внес депутат Винник может стать неприятной новостью для Курта Волкера накануне его переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые должны пройти 13 ноября в Белграде. К тому времени о намерениях Рады внести поправку Винника в закон о реинтеграции уже будет официально объявлено, а 8 ноября ее должен рассмотреть профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне, через который проходит закон.

Большинство собеседников издания в Раде убеждены: поправка Винника в итоге будет одобрена.

“Не представляю себе другого варианта. Парламентарии не могут не поддержать разрыв отношений со страной, признанной агрессором. Сегодня это своеобразный тест на выживание в украинской политике,” — рассказал депутат от “Народного фронта”.

Напомним, в парламентский комитет по нацбезопасности поступило более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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