Рада проголосует за разрыв дипотношений с Россией в рамках "реинтеграции Донбасса" - СМИ

По данным издания, поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от правящего “Блока Петра Порошенко” (БПП) Иван Винник.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне“,— объяснил свои мотивы сам автор поправки И.Винник.

Сообщают, что поправка, которую внес депутат Винник может стать неприятной новостью для Курта Волкера накануне его переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые должны пройти 13 ноября в Белграде. К тому времени о намерениях Рады внести поправку Винника в закон о реинтеграции уже будет официально объявлено, а 8 ноября ее должен рассмотреть профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне, через который проходит закон.

Большинство собеседников издания в Раде убеждены: поправка Винника в итоге будет одобрена.

“Не представляю себе другого варианта. Парламентарии не могут не поддержать разрыв отношений со страной, признанной агрессором. Сегодня это своеобразный тест на выживание в украинской политике,” — рассказал депутат от “Народного фронта”.

Напомним, в парламентский комитет по нацбезопасности поступило более 2000 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.