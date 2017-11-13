В Раде еще собираются голоса за закон о реинтеграции Донбасса

"Сейчас будут продолжаться консультации по этому поводу (относительно закона о реинтеграции Донбасса - ред.). Есть представители "Самопомощи", ожидаем представителей "Еврооптимистов"... Ведется работа, чтобы нам найти 226 депутатских голосов во втором чтении. Потому что мы не можем позволить любых ошибок в части голосования и признания РФ агрессором. любое нерезультативное голосование или отправка повторно на второе чтение, или какое-то отклонение будет воспринято российской пропагандой как поражение Украины... Поэтому мы с определенным сдержанным оптимизмом должны и можем говорить о том, что у нас есть видение, каким образом мы выйдем на результативное голосование. Фактически консенсусом представителей фракции с самого начала была коалиция "Европейская Украина", то есть мы ожидаем другие голоса", - заявил И.Винник.

Также он отметил, что правок в законе меньше не станет.

"Мы проработали все с комитетом по началу, согласовали общее видение модальности, какие векторы мы принимаем, не принимаем. После этого мы провели консультации с авторами поправок, которые представляли соответствующие фракции, и сейчас мы выходим на текст. Меньше их физически не станет, в количестве менее также не станет. Эти 700 листов сохранятся", - подчеркнул нардеп.

Напомним, И.Винник заявил, что поправка о разрыве дипотношений с РФ не вносилась и является формальным предложением.