Парубий рассказал, когда в ВР планируют рассмотреть кадровые вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что парламент в последнюю пленарную неделю этого года рассмотрит ряд кадровых вопросов. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что на следующей неделе парламент будет рассматривать во втором чтении проект Бюджета-2018.
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"Следующая неделя у нас будет бюджетной. Я рассчитываю, что на последней пленарной неделе в текущем году мы рассмотрим кадровые вопросы. Это и члены Центризбиркома, и Счетная палата, и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и председатель Национального банка", - подчеркнул глава парламента.
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