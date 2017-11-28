Парубий рассказал, когда в ВР планируют рассмотреть кадровые вопросы

Он отметил, что на следующей неделе парламент будет рассматривать во втором чтении проект Бюджета-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий предложит депутатам как можно быстрее рассмотреть законопроект о деоккупации Донбасса

"Следующая неделя у нас будет бюджетной. Я рассчитываю, что на последней пленарной неделе в текущем году мы рассмотрим кадровые вопросы. Это и члены Центризбиркома, и Счетная палата, и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и председатель Национального банка", - подчеркнул глава парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий надеется, что Рада на следующей пленарной неделе примет Бюджет-2018