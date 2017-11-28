Парубій розповів, коли у ВР планують розглянути кадрові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує, що парламент в останній пленарний тиждень цього року розгляне низку кадрових питань. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що наступного тижня парламент розглядатиме у другому читанні проект бюджету 2018.
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“Наступний тиждень у нас буде бюджетним. Я розраховую, що на останньому пленарному тижні у поточному році ми розглянемо кадрові питання. Це і члени Центрвиборчкому, і Рахункова палата, і Уповноважений Верховної Ради з прав людини і голова Національного банку”, — наголосив очільник парламенту.
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