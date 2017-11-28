Парубій розповів, коли у ВР планують розглянути кадрові питання

Він зазначив, що наступного тижня парламент розглядатиме у другому читанні проект бюджету 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій пропонуватиме депутатам якнайшвидше розглянути законопроект про деокупацію Донбасу

“Наступний тиждень у нас буде бюджетним. Я розраховую, що на останньому пленарному тижні у поточному році ми розглянемо кадрові питання. Це і члени Центрвиборчкому, і Рахункова палата, і Уповноважений Верховної Ради з прав людини і голова Національного банку”, — наголосив очільник парламенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій сподівається, що Рада на наступному пленарному тижні ухвалить Бюджет-2018