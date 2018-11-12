Парубий рассказал, когда Рада начнет рассматривать госбюджет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Предварительно запланировано, что 22 ноября Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2019. Об этом во время брифинга в Литве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем, и имели по этому поводу разговор с премьер-министром, 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета (на 2019 - ред.)", - сообщил А.Парубий.
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Он добавил, что принятие Закона о государственном бюджете на 2019 "является одной из предпосылок получения финансовой помощи" для Украины.
Напомним, 18 октября, Верховной Радой Украины принято Постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019".
Как сообщал УНН, в Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019.
Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.
Кроме того, по обращению украинского правительства Киев посетила команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.