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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106817 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113687 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151302 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145559 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136968 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128460 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171942 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Парубий рассказал, когда Рада начнет рассматривать госбюджет-2019

Киев  •  УНН

 • 6944 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Предварительно запланировано, что 22 ноября Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2019. Об этом во время брифинга в Литве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем, и имели по этому поводу разговор с премьер-министром, 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета (на 2019 - ред.)", - сообщил А.Парубий.

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Он добавил, что принятие Закона о государственном бюджете на 2019 "является одной из предпосылок получения финансовой помощи" для Украины.

Напомним, 18 октября, Верховной Радой Украины принято Постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019".

Как сообщал УНН, в Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019.

Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Кроме того, по обращению украинского правительства Киев посетила команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.

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