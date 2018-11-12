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Парубій розповів, коли Рада почне розгляд держбюджету-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Попередньо заплановано, що 22 листопада Верховна Рада України розгляне у другому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік. Про це під час брифінгу у Литві заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“Ми плануємо, і мали з цього приводу розмову з прем’єр-міністром,22 листопада, у четвер, перейти до розгляду бюджету (на 2019 рік — ред.)”, — повідомив А.Парубій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2019 ухвалили у першому читанні: що запропонував уряд

Він додав, що прийняття Закону про державний бюджет на 2019 рік “є однією з передумов отримання фінансової допомоги” для України.

Нагадаємо, 18 жовтня, Верховною радою України прийнято Постанову “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Як повідомляв УНН, у Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019.

Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Крім того, за зверненням українського уряду Київ відвідала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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