Глава ВР рассказал, чем займется Рада на последней пленарной неделе 2018 года

"Относительно повестки дня – во вторник предлагается рассмотреть два социальных вопроса, которые касаются социальной защиты людей с инвалидностью и закон о реабилитации инвалидов. Ключевой блок на вторник – блок вопросов топливно-энергетического комплекса. В среду традиционно ратификация соглашений. В четверг предлагается рассмотреть блок вопросов транспорта и национальной безопасности и обороны. Кроме того, имеются вопросы других комитетов, в частности это устав Национальной полиции Украины. Кроме того, нужно рассмотреть вопросы приватизации", - рассказал спикер.

Напомним, ранее парламент проголосовал за повышение заработной платы народным депутатам Украины.